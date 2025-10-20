В Кремле высказались об остановке войск на линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Песков: переговорная линия России об остановке войск не меняется

Переговорная линия России по поводу остановки войск на существующих позициях не меняется. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС .

Песков отметил, что появляющиеся сообщения о якобы вынужденной остановке на линии фронта являются газетными утками. Представитель Кремля отметил, что на эту тему неоднократно появлялись различные заявления.

«Эта тема неоднократно поднимали с разными нюансами в ходе контактов. Российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ хорошо известен, последовательность не меняется», — подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что Россия продолжает контакты с США по теме урегулирования кризиса на Украине.

«Ведется серьезная работа. Дальше посмотрим», — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина констатировал, что реальность не оправдывает расчеты Киева на позитивную динамику на фронте.