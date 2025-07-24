Мединский заявил о важности подготовки встречи Путина и Зеленского

Встреча президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского должна «поставить точку». По этой причине мероприятие требует тщательной подготовки, заявил помощник российского лидера Владимир Мединский, сообщило РИА «Новости» .

«На самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а „ставить точку“, подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец», — отметил он.

Мединский также подчеркнул, что встреча лидеров не будет иметь смысла, если главной темой обсуждения снова станет соглашение. По его словам, сторонам следует заранее согласовать ключевые параметры документа об урегулировании и подписать его.

Ранее Мединский рассказал, что российские дипломаты на третьем раунде переговоров предложили рассмотреть вопрос объявления на линии фронта коротких перемирий. Во время паузы стороны смогут собрать раненых и тела убитых военных.

Помощник президента добавил, что Россия выполнила все договоренности по гуманитарным вопросам, обговоренные во время второго раунда переговоров.