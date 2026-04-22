В Кремле выразили надежду на новые приезды Уиткоффа и Кушнера

Россия надеется, что представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат визиты в Москву для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Сейчас пока сказать не можем», — ответил он на вопрос, когда они приедут в следующий раз.

По словам Пескова, никакой конкретики по возможности новых встреч пока нет. В прошлый раз американских гостей принимали в Кремле 22 января.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп уважают друг друга, несмотря на разногласия. Он добавил, что лидеры России и США разговаривают прямо и не скрывают существующих проблем.