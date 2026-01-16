В Кремле указали на связь СВО с безопасностью в Европе
Песков: говорить о мире на Украине без безопасности в Европе невозможно
Обсуждение урегулирования конфликта на Украине без разговора о безопасности на европейском континенте невозможно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
Песков напомнил слова президента России Владимира Путина, что «мир сам не установится».
«Для того, чтобы установиться миру, нужны совместные усилия. Обсуждение украинского урегулирования без разговора о европейской безопасности в широком контексте невозможно», — объяснил пресс-секретарь главы государства.
Днем ранее Путин заявил, что по всему миру многие страны сталкиваются с беззаконием, хаосом и нарушением суверенных прав из-за отсутствия ресурсов и сил на собственную защиту. Он подчеркивал, что разумный выход — поддерживать становление справедливого многополярного мира и требовать соблюдения международного права.