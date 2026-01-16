В Кремле указали на связь СВО с безопасностью в Европе

Песков: говорить о мире на Украине без безопасности в Европе невозможно

Обсуждение урегулирования конфликта на Украине без разговора о безопасности на европейском континенте невозможно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Песков напомнил слова президента России Владимира Путина, что «мир сам не установится».

«Для того, чтобы установиться миру, нужны совместные усилия. Обсуждение украинского урегулирования без разговора о европейской безопасности в широком контексте невозможно», — объяснил пресс-секретарь главы государства.

Днем ранее Путин заявил, что по всему миру многие страны сталкиваются с беззаконием, хаосом и нарушением суверенных прав из-за отсутствия ресурсов и сил на собственную защиту. Он подчеркивал, что разумный выход — поддерживать становление справедливого многополярного мира и требовать соблюдения международного права.