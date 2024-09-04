США не разрешали ВСУ использовать западное оружие для ударов вглубь России

Карин Жан-Пьер: США не изменят позицию по ударам ВСУ вглубь России

Позиция США относительно ударов ВСУ американским оружием вглубь России осталась неизменной, заявила во время общения с журналистами пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, власти не собираются пересматривать этот вопрос.

У Жан-Пьер поинтересовались, как США относятся к возможным ударам ВСУ западным оружием вглубь России.

«Что касается нашей политики в части вашего вопроса, то ничего не поменялось, и процесса изменений не происходит», — процитировало представительницу Белого дома РИА «Новости».

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что запретил использовать спутниковую связь Starlink для ударов ВСУ по российским кораблям в Черном море. По его словам, подобный шаг нарушил бы санкции, введенные США.