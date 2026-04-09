В Кремле рассказали о шансе на пасхальное перемирие
Песков: Путин не принимал решений по пасхальному перемирию
На сегодня президент России Владимир Путин не принимал решений по пасхальному перемирию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«На сегодня никаких решений Верховный главнокомандующий не принимал», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В прошлом году Россия приостанавливала боевые действия на время Пасхи. Перемирие действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля 2025 года.
Ранее на Украине главу киевского режима Владимира Зеленского обвинили во лжи после его попытки предложить прекращение огня по образцу перемирия между Ираном и США. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент просто пытается выиграть время для ВСУ.