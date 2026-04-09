На сегодня президент России Владимир Путин не принимал решений по пасхальному перемирию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На сегодня никаких решений Верховный главнокомандующий не принимал», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В прошлом году Россия приостанавливала боевые действия на время Пасхи. Перемирие действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля 2025 года.

Ранее на Украине главу киевского режима Владимира Зеленского обвинили во лжи после его попытки предложить прекращение огня по образцу перемирия между Ираном и США. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент просто пытается выиграть время для ВСУ.