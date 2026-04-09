«Никакого перемирия». На Украине Зеленского обвинили во лжи после слов о России

Президент Украины Владимир Зеленский лгал, пытаясь предложить России прекращение огня по образцу перемирия между Ираном и США. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщило РИА «Новости» .

«Никакого перемирия! Во-первых, Россия не пойдет на двухнедельную передышку, а во-вторых — это нам ничего не даст. Выиграть не получится, а слушать ложь Зеленского про победы уже не сил», — сказал он.

Соскин отметил, что глава киевского режима просто пытается выиграть время для ВСУ. Зеленский планирует вместо мирных переговоров начать новое наступление.

По мнению Соскина, президент США Дональд Трамп загнал украинского лидера в угол свой операцией против Ирана. Теперь Зеленскому некуда деваться, разве что попытаться обмануть Россию и любой ценой добиться передышки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла Зеленского после его высказываний о готовности Украины поучаствовать в разблокировании Ормузского пролива.