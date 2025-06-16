В Кремле рассказали о новом раунде переговоров с Украиной

Песков: дата нового раунда переговоров России и Украины пока не определена

Россия готова продолжить переговорный процесс по вопросу урегулирования российско-украинского кризиса после 22 июня, но на данный момент дата нового раунда не обозначена. Об этом во время общения с журналистами рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Действительно, такой временной срок озвучивался, точной даты продолжения пока нет», — заявил Песков.

Так он прокомментировал информацию, озвученную помощником президента Юрием Ушаковым, который рассказал, что во время телефонного разговора с американским коллегой Владимир Путин выразил готовность к продолжению переговоров после 22 июня.

Площадкой для следующей встречи российской и украинской делегаций останется Стамбул. По словам Дмитрия Пескова, на данный момент речи о выборе другого места для переговоров не заходило.

Россия выполнила договоренность, достигнутую во время прошлой встречи с украинской делегацией, и передала Киеву более 6000 тел военнослужащих ВСУ.