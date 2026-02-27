В Кремле раскрыли формат следующих переговоров по Украине

Песков: следующий раунд переговоров по Украине должен быть трехсторонним

Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию должен пройти в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается формата, то да, речь идет о продолжении трехстороннего формата», — процитировало его РИА «Новости».

На вопрос о наличии изменений в позиции Украины Песков ответил отрицательно.

«Нет, пока существенных изменений позиции киевского режима констатировать не приходится», — заявил пресс-секретарь.

Ранее в Кремле отмечали, что не видят смысла участия европейцев в переговорах по украинскому конфликту, так как они ничем не смогут помочь, учитывая их настроение.

Такую же позицию выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что представителей ЕС там никто не ждет и посоветовала странам «сидеть под столом и не вякать».