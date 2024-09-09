«Мы не должны питать иллюзий». Что означает новое заявление Шольца об Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что сейчас настало время для дискуссий о завершении военного конфликта на Украине. Что значат эти заявления и что повлияло на Шольца, начавшего рассуждать в таком ключе, рассказал 360.ru политолог Юрий Светов.

«Мы не должны питать иллюзий. Ничего они осознавать не будут. У них есть четкая задача: нанести поражение России. Может, что-то не так получается, просто надо внимательно прочитать заявление Шольца», — заявил собеседник 360.ru.

По словам Светова, региональные выборы показали, что большое количество жителей Германии не согласны помогать Украине. Но эти вопросы решает не Шольц и даже не Брюссель, это определяют в США. Что касается самого канцлера, то он хочет переизбраться в 2025 году, и процент голосующих за Сару Вагенкнехт вызывает у него беспокойство.

«Чем отличается политик от государственного деятеля? Политика волнуют только выборы. И он живет от выборов до выборов. Его страна мало интересует, ему нужно победить ситуативно. А дальше…» — рассказал политолог.

Он привел в пример Ангелу Меркель, которую назвал виновной в миграционном кризисе, начавшемся в 2015 году, и обмане с Минскими соглашениями. Но последствия этих шагов, по словам Светова, не вызывают у нее беспокойства.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Шольца покаяться перед Россией за разжигание украинского конфликта.