В Кремле прокомментировали черный список российских артистов

Песков заявил, что не знает о черных списках артистов из-за их позиции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о черных списках артистов из-за их позиции по специальной военной операции. Его процитировал телеканал RTVI .

«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — заявил он.

При этом Песков добавил, что позиция того или иного артиста может вызывать неприязнь у организаторов мероприятий, но Кремль к этому никакого отношения не имеет.

Ранее сбежавших из страны звезд уличили в распространении фейков о российской армии. Политолог Геннадий Подлесный предположил, что с артистами ведут активную работу украинские спецслужбы.

Рок-музыкант Александр Маршал призвал не писать о знаменитостях, уехавших за границу. Он заявил, что они не стоят внимания прессы.