В Кремле прокомментировали черный список российских артистов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о черных списках артистов из-за их позиции по специальной военной операции. Его процитировал телеканал RTVI.
«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — заявил он.
При этом Песков добавил, что позиция того или иного артиста может вызывать неприязнь у организаторов мероприятий, но Кремль к этому никакого отношения не имеет.
Ранее сбежавших из страны звезд уличили в распространении фейков о российской армии. Политолог Геннадий Подлесный предположил, что с артистами ведут активную работу украинские спецслужбы.
Рок-музыкант Александр Маршал призвал не писать о знаменитостях, уехавших за границу. Он заявил, что они не стоят внимания прессы.
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