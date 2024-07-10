Покинувшие РФ звезды стали действовать по одной методичке, критикуя родную страну и поддерживая фейки о ВС России. Директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, что происходит со знаменитостями за пределами ненавистной ими Родины.

Ранее Алла Пугачева поддержала антироссийский фейк. После попадания ракеты украинской ПВО в киевскую детскую больницу она опубликовала пост, со словами «Бог терпелив, но всему есть предел». Таким образом звезда открыто поддержала украинскую ложь о том, что снаряд был российским.

У каждого свой образ

«Давайте мы сразу скажем, что тот дивный „демократичный“ мир изначально предполагал тотальный контроль над теми людьми, которые <…> переходят в их лагерь. <…> Первым делом с ними беседуют специалисты спецслужб. Задача проста: понять, какую ценность может представлять тот или иной беглец из России для спецслужб», — заявил собеседник 360.ru.

По его словам, знаменитости интересны тем, что имеют связи во влиятельных кругах. Речь идет о тех лицах, которые представляют интерес для спецслужб. С этими людьми начинают работать через покинувшего РФ артиста. После этого подключают специалистов по идеологической работе. Они выясняют, что можно «выжать» из певца, блогера, композитора, для вреда России.

«Если блогер, [ему дают] видеокамеру, деньги <…> Он начинает отрабатывать то, что его взяли на содержание. Если это артист, который может только говорить, кривляться, какие-то гадости говорить про президента про нашего или вообще про страну, тогда ему другой рисуется образ», — сказал Подлесный.

Он отметил, что артистов презентуют как якобы свободных людей, которые приехали в «свободный мир» и теперь говорят, все что хотят. Этим людям создают определенную программу и организуют выступления.

В сказку никто не попадает

Сбежавших из России инженеров, которые имели отношение к ВПК страны — очень мало, по словам эксперта. С такими людьми сотрудники спецслужб Украины ведут совершенно другую беседу.

«Их пытаются вначале „выдоить“, все что они могут сказать, нарисовать, передать. Затем, если окажется, что он действительно человек небесталанный, его пристраивают в какую-нибудь корпорацию, чтобы он там под наблюдением что-то делал полезное для своей новой Родины», — сказал собеседник Кононовой.

Он отметил, что все, «кто приходит туда», надеясь на «свободный, дивный мир» и получение денег за критику России, глубоко ошибаются. Примкнувшие к Украине попадают в мир четкого расчета, где вынуждены работать на условиях новой Родины.