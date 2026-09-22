В Кремле предсказали незавидное будущее для Украины

Песков: ситуация на Украине ухудшается изо дня в день

Ситуация на Украине продолжает ухудшаться как в экономике, так и на фронте. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности к прекращению огня без предварительных условий и намерении перейти к дипломатическому урегулированию конфликта.

«Что касается заявлений Зеленского, очевидно, ситуация для Украины, как мы говорили, ухудшается изо дня в день — и экономическая, и на фронтах. Так будет продолжаться и дальше», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что Украине известно о необходимых шагах для выхода на дорогу к устойчивому миру.

«Президент Владимир Путин и российская сторона говорили, что мы выступаем за прочный мир навсегда, а не за перемирие, которое ничего не даст», — заключил он.

Ранее в Кремле назвали вероятный срок трехсторонних переговоров по Украине.