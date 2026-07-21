В Кремле озвучили цели проведения СВО

Песков: Россия проводит СВО для того, чтобы на Украине не было войск НАТО

Россия проводит специальную операцию для того, чтобы на территории Украины не присутствовали никакие войска НАТО. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Для того, чтобы войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная операция и проводится», — подчеркнул он.

Таким образом Песков отреагировал на заявления из Европарламента, что учения «коалиции желающих» на территории Польши могут стать подготовкой к вводу контингента военных ЕС на Украину.

Президент России Владимир Путин отмечал, что необходимости иностранных военных на Украине в случае достижения договора об устойчивом мире нет.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил об отказе финансировать Украину. По его словам, такой же позиции придерживаются и другие члены НАТО — Чехия и Словакия.