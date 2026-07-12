Несколько стран НАТО отказались давать деньги Украине

Словакия отказалась давать деньги на военную поддержку Украины, и она не одинока, заявил словацкий президент Петер Пеллегрини. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал ТА-3.

По словам Пеллегрини, на прошедшем 7-8 июля саммите НАТО представители Словакии ясно дали понять, что не намерены передавать Украине ни оружие, ни деньги на военные расходы.

Аналогичную позицию озвучили премьер-министры Венгрии и Чехии Виктор Орбан и Андрей Бабиш. Еще несколько стран также отказались участвовать в пакете помощи Украине в 70 миллиардов евро, который приняли на совещании, рассказал президент.

Пеллегрини выразил разочарование, что на саммите слишком много обсуждали военную поддержку Украины и слишком мало уделили внимания возможным переговорам, способным привести к завершению конфликта.

Ранее на саммите в Анкаре страны альянса приняли обязательства выделить Украине 70 миллиардов евро на военные расходы в 2026 году и не меньше в 2027-м.