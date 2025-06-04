В Кремле ответили на вопрос о награде для водителей, пытавшихся сбить дроны

В Кремле рассмотрят идею наградить водителей, которые пытались предотвратить атаку беспилотников в Иркутской области, если она поступит. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Песков отметил, что пока в Кремль такое предложение не поступало.

«Ну, здесь нужно рассмотреть. Если поступит, конечно, его рассмотрят», — сказал он.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев 1 июня сообщил об атаке БПЛА в поселке Среднем Усольского района, вылетавших из фуры. Грузовой автомобиль блокировали и уничтожили, отмечал RT.

В Сети появились кадры, как несколько мужчин пытались подручными средствами и камнями не дать беспилотникам взлететь с крыши грузовика. Один из них рассказал 360.ru, что не считает свой поступок геройским и просто хотел помочь.

Ранее Украину предупредили о дорогой расплате за массовую атаку на российские аэродромы.