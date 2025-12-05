Песков: Россия добьется целей СВО если не переговорами, то на поле боя

Если Россия не достигнет целей на Украине переговорами, то продолжит специальную военную операцию. Об этом сообщил в интервью RT пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сделаем все необходимое для обеспечения наших интересов», — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля отметил большую динамику российских войск «на земле». При этом Песков обратил внимание, что Россия выступает за мир и искренне хочет его.

Ранее президент Владимир Путин назвал бессмысленным подписание каких-либо документов с нынешним украинским руководством, но выразил надежду, что договориться удастся с более конструктивными силами в будущем. По его словам, киевский режим допустил стратегическую ошибку, отказавшись от проведения выборов.