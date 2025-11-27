Путин назвал бессмыслицей подписание документов с руководством Украины

Подписывать какие-либо документы с нынешним украинским руководством бессмысленно. На пресс-конференции по итогам визита в Бишкек президент Владимир Путин подчеркнул, что киевский режим допустил стратегическую ошибку, отказавшись от проведения выборов.

«Полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную, стратегическую ошибку. <...> Президент Украины потерял свой легитимный статус. Россия тоже находится в состоянии войны, но выборы мы провели», — подчеркнул глава государства.

Он выразил надежду на то, что с Украиной получится договориться в будущем, поскольку в стране достаточно тех, кто хочет выстроить отношения с Россией на долгосрочную историческую перспективу.

Путин также отметил, что боевые действия в зоне спецоперации закончатся, когда ВСУ уйдут с занимаемых ими территорий. Если этого не будет, то Россия добьется своих целей военным путем.