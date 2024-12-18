Bloomberg: спецпосланник Трампа по Украине допустил, что отправится в Москву

Специальный посланник будущего президента США Дональда Трампа Кит Келлог готов приехать в Москву для сбора информации, если его пригласят. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg .

Собеседники журналистов заявили, что Келлог посетит в январе Украину, Великобританию, Францию и Италию. Вероятно, прилетит и в Россию, но этот визит будет направлен на «сбор информации», а не на конкретную политическую цель.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинский президент Владимир Зеленский пришел в ярость из-за того, что в мире начали искать пути дипломатического решения конфликта. По словам эксперта, разные страны сообща готовят совместный подход к решению кризиса на Украине. Речь идет о России, США и Венгрии.

Меркурис отметил, что Зеленский взбесился от предложения венгерского премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня на Рождество. Также политика разозлили слова о масштабном обмене военнопленными.