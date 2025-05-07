В Кремле оценили вероятность удара «Орешником» в ответ на атаки БПЛА

Песков ответил на вопрос о возможности удара «Орешником» за атаки дронов

Никаких новых указаний относительно ответа на атаки украинских беспилотников по территории России во время майского перемирия нет. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел RT .

«В данном случае комментировать нечего», — заявил он.

Таким образом Песков ответил на вопрос, может ли Россия атаковать ракетным комплексом «Орешник» в ответ на попытки ударов украинских беспилотников по Москве.

«По перемирию наша позиция хорошо известна. Все указания даны, новых элементов здесь нет», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что российское военное командование уже определяет цели для удара баллистическими ракетами средней дальности «Орешник» в Киеве и нанесет его, если ВСУ устроят провокации на День Победы в Москве.