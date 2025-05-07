Цели уже определены. Россия ударит по Киеву «Орешником» за провокации в День Победы

Mash: Россия может ударить «Орешником» по Киеву в случае провокаций 9 Мая

Российское военное командование определяет цели в Киеве для удара баллистическими ракетами «Орешник» и нанесет его, если ВСУ попытаются устроить в Москве провокации на День Победы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его информации, представители украинских властей понимают это и заблаговременно вывозят из столицы близких.

«Похоже, что перемирия не будет», — заключили авторы канала.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не слышали ни одного заявления из Киева о готовности присоединиться к перемирию в дни празднования годовщины Победы. Он заверил, что на попытки ВСУ нанести удары по российским объектам дадут адекватный ответ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что угрозами параду в Москве Владимир Зеленский подтвердил террористическую сущность киевского режима и фактически ударил по украинскому народу.