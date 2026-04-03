Россия не ставила Владимиру Зеленскому никаких дедлайнов, до которых он должен вывести ВСУ с территории Донбасса — это нужно сделать сегодня, а лучше было сделать вчера. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Для этого Зеленский должен взять на себя политическую ответственность и принять соответствующее решение», — подчеркнул он.

Ранее глава киевского режима заявил, что Россия якобы дала ему два месяца на вывод войск. Песков и ранее отмечал, что это решение давно назрело.

Тем временем за неделю российские военные освободили семь населенных пунктов: один в Сумской области, три в Харьковской, два в Запорожской и один в ДНР. Кроме того, они полностью очистили от украинских военных всю территорию ЛНР.