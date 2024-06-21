В Кремле объяснили слова Путина о готовности идти до конца

Песков: Путин, говоря о готовности идти до конца, подразумевал СВО и ее цели

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин указал на готовность России идти до конца в контексте спецоперации и достижении всех ее целей. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, что имел в виду Путин, говоря о необходимости «идти до конца» — подразумевал он именно спецоперацию или что-то еще.

«Естественно, в проведении СВО, естественно, в достижении наших целей», — сказал Песков.

На пресс-конференции по итогам государственного визита во Вьетнам президент России указал на желание Запада добиться стратегического поражения России на поле боя. Такой исход, подчеркнул Путин, означает прекращение российской государственности. Он заметил, что в связи с этим встает вопрос: нужно ли бояться и не стоит ли идти до конца.

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