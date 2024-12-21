В Кремле объяснили слова Путина о дуэли западных ПВО с «Орешником»

Слова президента России Владимира Путина о технологической дуэли с Западом с использованием «Орешника» являются ответом на вопрос о якобы уязвимости ракеты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привели «Известия».

«Это был ответ на вопрос. А вопрос был о том, что эксперты западные утверждают о том, что у этой системы вооружений есть уязвимости», — объяснил он.

Песков подчеркнул, что высказывания президента важно понимать в контексте вопроса, ответом на который они и стали. Представитель Кремля напомнил, что на пресс-конференции Путина попросили объяснить возможные уязвимости ракеты и он детально рассказал насколько она «не подвержена западным системам ПВО».

В ходе прямой линии глава государства заявил, что ни одна противоракетная система не сможет перехватить «Орешник», а сомневающимся в этом предложил провести состязание.