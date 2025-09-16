Путин примерил тепловизионные очки «Стрекоза» на полигоне Мулино

Президент России Владимир Путин во время визита на полигон Мулино в Нижегородской области примерил тепловизионные очки «Стрекоза», позволяющие видеть на расстоянии до километра и работать автономно до двух с половиной часов. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

На полигоне проходит практическая фаза учений «Запад-2025». Кроме очков, Путин осмотрел пистолет ПЛК, который лично перезарядил, и ознакомился с новой винтовкой «Аркуда СТ». Ее президенту представил герой России и герой ДНР Ярослав Якубов. На вопрос о характеристиках военнослужащий отметил, что оружие превосходит американские и канадские аналоги.

Учения «Запад-2025» продлятся с 12 по 16 сентября на 41-м полигонах в России и Белоруссии. В них участвуют 100 тысяч военнослужащих.