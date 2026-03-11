В Кремле объяснили, каким будет ответ за удар ВСУ по Брянску

Песков: ответ на удар ВСУ по Брянску определят военные

Вооруженные силы России определят ответ боевикам ВСУ за ракетный удар по Брянску. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Это будут наши военные решать», — заявил он.

Песков добавил, что российские силы продолжают планомерную работу, развитие СВО идет вперед.

«Она должна увенчаться успехом, чтобы подобных акций впредь не было», — добавил пресс-секретарь президента России.

Националисты нанесли удар по Брянску вечером 10 марта. По последним данным, жертвами стали шесть человек и еще 37 получили ранения.

Минздрав России сообщал, что девятерых пострадавших эвакуируют на лечение в московские больницы. Еще до 20 человек находятся сейчас в различных медучреждениях Брянска.

Город атаковали как минимум 10 ракет, предположительно западные Storm Shadow. Одна из них рухнула прямо на остановку общественного транспорта.