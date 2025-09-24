В Кремле объяснили аккуратное продвижение ВС РФ стремлением минимизировать потери

Песков: ВС России очень аккуратно движутся вперед на СВО для минимизации потерь

Россия не спешит и аккуратно продвигается в специальной военной операции, чтобы избежать лишних жертв. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РБК .

«Президент неоднократно об этом говорил, что мы идем вперед очень аккуратно, чтобы минимизировать потери. Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков добавил, что российская экономика во многом перестроилась под нужды спецоперации и покрывает все потребности фронта «с лихвой». Он также назвал абсолютно сбалансированным проект бюджета на следующие три года.

