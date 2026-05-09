В Кремле не увидели сигналов о выходе США из переговоров по Украине

Песков: сигналов о выходе США из переговоров по Украине нет
США не давали никаких сигналов о возможном выходе из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков телеканалу «Звезда».
Он отметил, что американская сторона хочет быстрых результатов, но они не всегда возможны из-за сложности и детальности переговоров.
«Америка и раньше говорила о том, что они хотели бы как можно быстрее, что это можно решить чуть ли ни за одну ночь. Но это, к сожалению, не так, это требует больше усилий», — заявил пресс-секретарь президента.
При этом, по словам Пескова, никаких сигналов о выходе Америки из диалога не поступало.
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что переговоры между Россией и США по поводу урегулирования украинского конфликта шли два дня. Их провели в честь Дня Победы.