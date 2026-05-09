В Кремле не увидели сигналов о выходе США из переговоров по Украине

Песков: сигналов о выходе США из переговоров по Украине нет

США не давали никаких сигналов о возможном выходе из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков телеканалу «Звезда» .

Он отметил, что американская сторона хочет быстрых результатов, но они не всегда возможны из-за сложности и детальности переговоров.

«Америка и раньше говорила о том, что они хотели бы как можно быстрее, что это можно решить чуть ли ни за одну ночь. Но это, к сожалению, не так, это требует больше усилий», — заявил пресс-секретарь президента.

При этом, по словам Пескова, никаких сигналов о выходе Америки из диалога не поступало.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что переговоры между Россией и США по поводу урегулирования украинского конфликта шли два дня. Их провели в честь Дня Победы.