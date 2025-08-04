В Кремле не исключили встречи Путина с Зеленским

Владимир Путин не исключает, что его личная встреча с Владимиром Зеленским когда-нибудь состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, его слова приводит РИА «Новости».
«После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние», — подчеркнул он.
Ранее глава киевского режима предложил Путину перейти к прямым переговорам и заявил, что Украина готова ко встрече лидеров в любое время, а США такую позицию поддерживают.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить прямую встречу Путина с Зеленским и верит в эффективность личной дипломатии.
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