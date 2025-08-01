Зеленский призвал перейти к переговорам по Украине после выступления Путина

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил России и Украине перейти к прямым переговорам на уровне лидеров. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Украина подтверждает готовность к встрече на уровне лидеров в любое время. Украина предлагает перейти от встреч и обмена заявлениями на техническом уровне к уровню разговора лидеров. Америка это предлагала, Украина — поддерживала. Требуется готовность России. Мы понимаем, кто принимает решения», — заявил Зеленский.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что власть в стране, в отличие от Украины, основана на Конституции. Глава государства указал, что украинская власть в настоящее время противоречит Конституции.

Также Путин подчеркивал, что в ходе проведения специальной операции на Украине Россия не захватывает территории, а «возвращает свое».