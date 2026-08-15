Сальдо заявил об уязвимости позиций ВСУ на правобережье Херсонской области

Позиции украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области уязвимы, боевики ВСУ пытаются спрятать технику. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«На правом берегу противник понимает, насколько уязвимы его позиции у Днепра. Поэтому укрепляется, минирует берег, старается рассредоточивать силы и прятать технику», — отметил он.

Возможностей для свободного перемещения у боевиков ВСУ становится все меньше, добавил губернатор.

В конце июля из-за атаки украинских БПЛА часть Херсонской области осталась без электричества. Электроснабжение в нескольких округах оказалось частично нарушено.

В ночь на 15 августа российские системы ПВЛ сбили или подавили 598 украинских беспилотников. БПЛА уничтожали над 20 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.