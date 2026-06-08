Удар по пассажирскому поезду Москва — Симферополь стал очередным преступным действием киевского режима. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию», — добавил он.

Атака произошла ночью на территории Крыма. Помощник машиниста тепловоза погиб, сам машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали, их эвакуировали и уже доставили в Симферополь. Продажу билетов на часть поездов в Крым приостановили, пассажирам вернут деньги в полном объеме.

Глава республики Сергей Аксенов выразил соболезнования семье погибшего и призвал всех доверять только официальной информации.