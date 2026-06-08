Продажу билетов на ряд поездов «Таврия» отменили из-за ночной атаки дронов

Продажу билетов на ряд пассажирских поездов «Таврия» отменили, пассажирам вернут деньги без удержания комиссии. Об этом сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что беспилотник атаковал поезд Москва — Симферополь. В результате ЧП ранения получил машинист, а его помощник погиб. Из пассажиров никто не пострадал. В ГСЭ уточнили, что из-за остановки движения по Крымской железной дороге девять поездов задержатся.

«На данный момент отменена продажа билетов на ряд поездов, которые уже в пути или должны отправиться в ближайшие дни. Возврат денежных средств за билеты осуществляется без удержания сборов», — заявили в компании.

Еще в ГСЭ отметили, что пассажиров двух составов доставляют в Симферополь автобусами. Один автобус с людьми из поезда № 068 Москва-Симферополь уже прибыл на симферопольский вокзал.