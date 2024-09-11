В Кремле назвали последствия массированных атак ВСУ на нефтяную инфраструктуру минимальными

России удалось свести к минимуму последствия массированных атак на объекты нефтяной инфраструктуры страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге отметил, что это стало возможным благодаря принятым мерам и работе ПВО.

«Благодаря средствам защиты, эффективности работы противовоздушной обороны эффективность этих массированных ударов минимальна», — подчеркнул он в ответ на вопрос, могут ли подобные действия Украины оказать влияние на поставки бензина для нужд СВО и навредить экономике.

Пресс-секретарь президента России также рассказал о принимаемых мерах, которые позволяют исключить воздействие атак беспилотников на снабжение энергоресурсами.

«Принимаются меры с тем, чтобы исключить какое-либо негативное воздействие подобных инцидентов на общий процесс снабжения энергоресурсами экономики страны», — пояснил Песков.

Официальный представитель Кремля также допустил, что в США уже приняли решение о снятии запрета для ВСУ использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь России.