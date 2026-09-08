С дальнейшим затягиванием мирного процесса требования урегулирования для Украины будут становиться все более неприятными. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Можно и нужно ожидать, что, чем дольше будет затягиваться мирный процесс, тем более неприятными будут требования по урегулированию для Киева», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России добавил, что первопричины конфликта кроются в государственном перевороте на Украине в 2014 году, который срежиссировал Запад для выстраивания плацдарма.

До этого Песков отмечал, что российская сторона нацелена на достижение обозначенных задач в рамках специальной военной операции, но отдает предпочтение решению конфликта путем переговоров. По его словам, представители США также активно работают над урегулированием, встречаясь с руководством обеих стран.