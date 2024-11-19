Если новый президент США Дональд Трамп продемонстрирует готовность прислушаться к озабоченностям России и понять причины начала спецоперации, это может создать основу для мирного диалога. Как сообщило РИА «Новости» , на это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Если он попробует способствовать достижению мира, если покажет готовность прислушаться к нашим озабоченностям, понять причины, почему Россия так действует, тогда может быть создана основа для достижения мира», — подчеркнул он.

В ходе встречи «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России» Песков обратил внимание, что Трамп перед выборами говорил о мире, а не о войне.

Официальный представитель Кремля также заметил, что решение Байдена по возможности Украины бить вглубь России только осложнит Трампу разрешение конфликта. Действующая американская администрация, сказал Песков, сделала все возможное для продолжения боевых действий после ее ухода.