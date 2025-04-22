В Кремле назвали очень сложной тему урегулирования на Украине

Песков призвал не ставить сроков для урегулирования конфликта на Украине

Тема урегулирования конфликта на Украине очень сложная, поэтому в ней не стоит ставить какие-либо жесткие временные рамки. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал продолжение переговоров с представителями США.

«Мы продолжаем контакты с американцами по различным каналам. Тема эта настолько сложная, что какие-то временные жесткие рамки ставить не стоит», — сказал он.

Песков заявил, что президент Владимир Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с Украиной.

«Сейчас нет никаких контактов, украинцы де-юре сами себе запретили контакты на этот счет. Действия в сторону отмены этого запрета до сих пор не проделаны», — напомнил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков отметил, что предложение киевского режима о прекращении ударов по гражданским объектам необходимо сначала проанализировать и обсудить.