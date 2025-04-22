В Кремле отреагировали на предложение Киева о прекращении ударов

Предложение Киева о прекращении ударов по гражданским объектам нужно сначала проанализировать и обсудить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Сначала это нужно обсудить с учетом опыта пасхального перемирия. И президент Путин сказал о готовности это обсудить», — отметил он.

Песков добавил, что также сперва необходимо понять, готова ли сама Украина на самом деле реализовывать эту идею.

Конкретных планов по переговорам с украинской стороной о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре сейчас нет. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, для снятия запрета на переговоры с Россией Киев должен предпринять шаги.

Ранее стало известно, что ВСУ не стали соблюдать пасхальное перемирие и открыли артиллерийский огонь по российским регионам.