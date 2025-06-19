В Кремле напомнили об условии личной встречи Путина, Трампа и Зеленского

Встреча на высшем уровне между президентами России, США и Украины состоится после достижения договоренностей в результате длительной работы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Такая встреча на высшем уровне должна быть результатом длительной работы и уже подготовленных точек», — привело его слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что Путин высоко оценивает готовность своего американского коллеги содействовать достижению урегулирования конфликта на Украине и считает усилия США в этом вопросе востребованными.

Кроме того, по мнению Пескова, недавние обмены военнопленными между Россией и Украиной, которые стали одной из договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле, стали очень важным результатом.

«Сотни наших молодых тяжелобольных и раненых ребят вернулись с Украины. Это ли результат? Это очень важный результат», — заключил он.

Ранее Россия реализовала гуманитарную акцию по отправке украинской стороне 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ. Взамен Украина передала 78 погибших российских военнослужащих.