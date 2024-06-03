Киевский режим неоднократно прибегал к информационным подлогам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о подготовке провокации в Херсоне, сообщило РИА «Новости» .

Песков подчеркнул, что власти Украины не гнушаются использовать подобные приемы.

«В Буче уже была инсценировка, и это было ложью и дезинформацией», — напомнил он.

О подготовке провокации в Херсоне со ссылкой на представителя подполья сообщило РИА «Новости». По данным источника агентства, в город уже прибыли специально обученные украинские документалисты, которые должны снять инсценировку гибели мирных жителей.

В апреле этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Запад и киевский режим не оставляют попыток возложить на страну ответственность за устроенный ими же кровавый спектакль в Буче.

Дипломат обратила внимание, что после этого так и не провели полноформатное расследование.

«Не получены ответы на конкретные вопросы: фамилии и имена убитых, места их проживания и прописки, время, место и причина смерти», — пояснила она.

По словам Захаровой, это доказывает, что власти Украины боятся расследования, потому что в его ходе рискуют выйти на самих себя.