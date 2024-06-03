В Херсоне устроят провокацию. В город приехали специально обученные украинские документалисты, которые снимут инсценировку гибели мирных жителей. Представитель подполья сообщил об этом РИА «Новости» .

Участников операции, по словам источника, обучили специалисты из Великобритании и США. Группа из 13 режиссеров и журналистов приехала из Киева в Херсон 28 мая. Они инсценируют удары российской армии по гражданским объектам.

«При ракетных ударах ВС России по местам временной дислокации подразделений украинской армии спланирована инсценировка поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города», — сказал собеседник агентства.

Подпольщик добавил, что работу группы проконтролируют пять сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. Документалисты снимут разрушенные ранее здания, сотрудников Службы безопасности Украины и националистов, а потом опубликуют постановочные видео в интернете и СМИ.

Украинские силовики не впервые пошли на провокацию. Для прикрытия отступления из Авдеевки они планировали мощный удар по Донецку.