Силы ПВО сбили более 70 беспилотников за ночь

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 75 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 24 дрона сбили в Краснодарском крае, 23 — в Крыму, шесть БПЛА — над акваторией Черного моря.

Еще пять БПЛА уничтожили в небе над Белгородской областью, четыре — в Астраханской, по три — над акваторией Азовского моря и в Курской области, по два — в Брянской и Воронежской областях. Еще по одному — над Волгоградской, Тамбовской и Ростовской областями.

Ранее в Северском районе Кубани и пригороде Краснодара прогремели мощные взрывы, предварительно, работала система ПВО. Местные жители сообщали, что громкие звуки слышали примерно в 02:00, в небе заметили яркие вспышки.

Днем ранее средства ПВО сбили 19 украинских БПЛА.