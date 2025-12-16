Российские военные обнаружили в Красноармейске бывший пункт управления БПЛА сбежавших украинских неонацистов из элитного отряда ВСУ «Птахи Мадьяра». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что пункт в ходе осмотра домов нашли бойцы группировки «Центр». Под их натиском боевики бросили десятки FPV-дронов на радиоуправлении, боеприпасы, катушки с оптоволокном, станции управления и пульты от БПЛА.

«Боясь правосудия, вражеские расчеты БПЛА спешно покидали позиции, а некоторых из них уничтожили в бою. ВСУ воюют с мирным населением, что не раз подтверждали кадры с беспилотников российских подразделений», — заявили в Минобороны.

Житель Красноармейска рассказывал, что при отступлении из города боевики убили мужчину. Его похоронили прямо во дворе дома на самодельном кладбище, которые есть в разных частях населенного пункта.