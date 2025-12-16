ВСУ застрелили мирного жителя Красноармейска при отступлении

Во время отступления из Красноармейска в ДНР боевики ВСУ застрелили местного жителя. Об этом рассказал очевидец событий в беседе с РИА «Новости» .

«Одного, к сожалению, убили в соседнем доме. Услышал шумы, пошел — и, не спрашивая ни о чем, ни о ком, даже слова не сказали, [боевики ВСУ] застрелили и ночью убежали», — сказал он.

Он отметил, что убитого похоронили во дворе дома на самодельном кладбище. Подобные могилы можно встретить в разных районах города.

Ранее российский лидер Владимир Путин прибыл на один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Там начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об освобождении Красноармейска.

Ранее газета The Times сообщила, что ход боев в Красноармейске во многом определило решающее преимущество ВС России в артиллерии. Активное использование беспилотников изолировало ВСУ и привело к перебоям с подвозом боеприпасов и продовольствия.