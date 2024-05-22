Песков: призыв конгрессменов об ударах по России провоцирует напряженность

Призыв разрешить Украине бить по России провоцирует напряженность в региона. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обращение 13 американских конгрессменов к главе Пентагона Ллойду Остину, сообщил «Коммерсант» .

«В конгрессе много горячих голов, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По его словам, конгрессмены в целом следуют в общем фарватере внешней политики США, которая нацелена на провоцирование конфликта до последнего украинца.

Ранее группа из 13 конгрессменов обратилась к Остину, призвав разрешить ВСУ бить американским оружием по российской территории. По мнению авторов обращения, такой шаг оправдан на фоне ухудшения позиций украинской армии.

Помимо этого, конгрессмены предложили обеспечить обучение дополнительных пилотов для управления F-16, а также нарастить поставки военной помощи.