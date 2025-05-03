В комбинированной атаке ВСУ на Крым увидели британский след

Британские военные помогли украинской армии организовать комбинированную атаку на Крым с помощью БПЛА, безэкипажных катеров и ракет. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Он назвал атаку ВСУ провокацией в преддверии перемирия. По его словам, в нападении присутствует четкий британский след, так как боевики задействовали ракеты Storm Shadow.

«Высока вероятность того, что британцы нарастили поставки данного вооружения», — подчеркнул политолог.

С помощью провокации Британия планировала нарастить эскалацию между Украиной и Россией в преддверии перемирия, уточнил Степанов.

Ранее президент Владимир Путин объявил о прекращении боевых действий в зоне СВО в честь 9 Мая. Перемирие продлится три дня: с полуночи 8 мая до полуночи 11-го.