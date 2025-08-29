В Киевской области жители спалили немецкую зенитную самоходную установку Gepard. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик подтвердил сообщение фотографиями с места событий.

«Местные жители во время прогулки обнаружили немецкий Gepard на месте, где во времена Великой Отечественной войны стояла танковая дивизия СС. После увиденного местные решили поджечь западную технику», — рассказал он.

По его словам, местные жители также обнаружили спящих украинских военных. Бойцы ВСУ были пьяны.

Ранее основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская сообщила, что российские расчеты FPV-дронов «Рубикон» уничтожили тысячи единиц техники и беспилотников, начиная с августа 2024 года.