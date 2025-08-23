На Украине признали серьезные потери от ударов «Рубикона»

Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» уничтожили тысячи беспилотников и единиц техники, самолеты и экипажи ВСУ. Об этом заявила основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в Telegram-канале.

Она напомнила, что подразделение «Рубикон» стартовало год назад — в августе 2024-го. За это время военные уничтожили тысячи единиц техники и БПЛА.

«Из-за них мы становимся все более слепыми, последовательно уничтожаются разведывательные БПЛА, самолеты, а главное — наши экипажи», — подчеркнула Берлинская.

Можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе конфликта они не автономны, добавила основатель центра поддержки аэроразведки. Она назвала управление в «Рубиконе» блестящим и посоветовала перенимать опыт.

Ранее российские военные сожгли два танка ВСУ в Харьковской области. ВСУ замаскировали боевые машины в лесу, но их обнаружили разведчики. Под удар попали Leopard немецкого производства и Т-72.