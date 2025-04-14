На Украине разворовали миллионы евро, выделенные Данией на разминирование Николаевской области. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик отметил, что про «гуманитарное разминирование» в Николаеве уже ходят слухи. Так обезвредить мины приехали около железнодорожного поста на улица Казарского в направлении Корабельного, уточнил он.

Лебедев добавил, что жители Николаева осведомлены о том, что российских военных там не было. Следовательно, все заминировали сами украинские боевики.

«Тем не менее, несколько дней „разминеры“ что-то перекапывают… Всем стало понятно, что помощь Дании просто разворовывается», — подчеркнул он.

Лебедев даже сослался на сообщение местного жителя, предположившего, что более 26 миллионов евро просто «списали». Между тем Дания их выделила не только на разминирование, но и на восстановление транспорта, водоснабжения и энергетики.

Несколько дней назад Лебедев предупредил, что украинская армия, вероятно, уже готовится к военной операции на Херсонском направлении.