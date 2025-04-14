В Киеве разворовали выделенные на разминирование деньги
Подпольщик Лебедев: в Киеве украли деньги на разминирование Николаевской области
На Украине разворовали миллионы евро, выделенные Данией на разминирование Николаевской области. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подпольщик отметил, что про «гуманитарное разминирование» в Николаеве уже ходят слухи. Так обезвредить мины приехали около железнодорожного поста на улица Казарского в направлении Корабельного, уточнил он.
Лебедев добавил, что жители Николаева осведомлены о том, что российских военных там не было. Следовательно, все заминировали сами украинские боевики.
«Тем не менее, несколько дней „разминеры“ что-то перекапывают… Всем стало понятно, что помощь Дании просто разворовывается», — подчеркнул он.
Лебедев даже сослался на сообщение местного жителя, предположившего, что более 26 миллионов евро просто «списали». Между тем Дания их выделила не только на разминирование, но и на восстановление транспорта, водоснабжения и энергетики.
Несколько дней назад Лебедев предупредил, что украинская армия, вероятно, уже готовится к военной операции на Херсонском направлении.