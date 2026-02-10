Цех по производству БПЛА разнесли в Херсонской области

Координатор Лебедев: в Херсонской области уничтожили цех по производству БПЛА

Российские военные поразили цех сборки дронов в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По данным агентуры, эпицентр взрыва пришелся на район, где в цехах развернули скрытое сборочное производство БПЛА», — заявил он.

Лебедев уточнил, что беспилотники запускали с территории местного аэроклуба.

Ранее высокоточные ракетные комплексы «Калибр» и «Искандер» поразили в Киеве производственные мощности заводов, собиравших БПЛА для ВСУ, а также объекты энергетической инфраструктуры.

До этого ракетный удар системой «Орешник» уничтожил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживали западные и украинские военные самолеты и собирали ударные беспилотники. Среди пораженных целей — аэродром, склады с готовой продукцией и производственные цеха.